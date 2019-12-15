Постер раскрыл оснащение смартфонов OPPO A91 и A8

В распоряжении сетевых источников оказался постер, проливающий свет на некоторые технические характеристики двух новых смартфонов OPPO среднего уровня.

Речь идёт об аппаратах OPPO A91 и OPPO A8. Они выполнены в классическом моноблочном корпусе и наделены дисплеем с узкими рамками. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез для фронтальной камеры.

В оснащение OPPO A91 входит четверная камера с вертикальным расположением оптических элементов. Известно, что основной датчик насчитывает 48 млн пикселей. В арсенале смартфона — 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Реализована фирменная технология быстрой подзарядки аккумуляторной батареи VOOC 3.0.

Модель OPPO A8, в свою очередь, располагает тройной тыльной камерой, но её параметры не раскрываются. Зато известно, что экран имеет размер 6,5 дюйма по диагонали. Флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 Гбайт информации. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4230 мА·ч.

Смартфоны будут предлагаться в различных цветовых исполнениях, в том числе красном и чёрном. Цена пока не раскрывается.

По оценкам IDC, в третьем квартале текущего года OPPO реализовала 31,2 млн аппаратов, заняв 8,7 % глобального рынка. Это соответствует пятому месту в списке крупнейших поставщиков смартфонов.



