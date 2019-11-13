WhatsApp разряжает смартфоны крупных брендов

Приложение WhatsApp для Android содержит в себе серьезный недочет, сказывающийся на работе смартфонов и планшетов. Оно очень быстро разряжает батарею, что может повлиять на ее повышенный износ.



Сначала сбой заметили владельцы гаджетов Xiaomi и OnePlus, но проблема оказалась намного более масштабной. Проблема в работе WhatsApp проявилась даже на таких топовых устройствах, как Samsung S10 и S9, а также на последних смартфонах самой Google . По словам пользователей, если общаться в WhatsApp текстом в течение 1,5 часа, батарея запросто может разрядиться на 60 процентов – такое зафиксировано на Redmi Note 5 Pro от компании Xiaomi.



В среднем на WhatsApp приходится до 30 процентов энергопотребления мобильного устройства. Проблема кроется в WhatsApp версии 2.19.308, самой последней на данный момент. Виновато именно приложение, поскольку сбой проявляется на самых разных гаджетах под Android 9 и 10, так что сама прошивка исключается. Facebook, владелец WhatsApp, пока не комментирует все это, но и новую версию месенджера тоже не выпускает. Не пора ли перейти на Telegram?