Флагманский Xiaomi CC9 Pro предстал на серии рекламных постеров

5 ноября на китайский рынок выходит своего рода флагманский смартфон Xiaomi CC9 Pro, который поступит и в международную розницу под именем Xiaomi Mi Note 10 с задержкой всего в 10 дней. Аппарат имеет ряд примечательных особенностей, которые мы уже не раз освещали. Сертификация TNAA раскрыла его характеристики, затем Xiaomi рассказала о передовой системе из 5 камер и указала на общность этих характеристик у CC9 Pro и Mi Note 10, затем последовало официальное подтверждение использования процессора Snapdragon 730G в Mi CC9 Pro.

О чём же теперь пойдёт разговор? Всё дело в том, что накануне презентации китайский технологический гигант опубликовал серию рекламных изображений, выгодно представляющих его новый флагман. Так что, публикуя их, не лишним будет напомнить о ключевых достоинствах этого смартфона.

Xiaomi CC9 Pro получит загнутый на боковые края дисплей, призванный придать телефону облик высококлассного устройства, которым оно и является. При входящем звонке или уведомлении изогнутые края будут излучать сияние. 6,47" экран AMOLED с разрешением Full HD+ защищён покрытием Corning Gorilla Glass 5. Такого же класса ударопрочное стекло прикрывает и тыльную сторону CC9 Pro. Сканер отпечатков пальцев размещён под экраном.

8-нм система на чипе Snapdragon 730G объединяет 8 вычислительных ядер Kryo 470 с частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. Построена SoC на той же архитектуре, что и флагманский процессор Snapdragon 855. По сравнению со SD710 предыдущего поколения процессорные ядра стали на 35 % быстрее, мощность графики увеличилась на четверть, а производительность искусственного интеллекта возросла в 2 раза. В отличие от SD730, версия G отличается более быстрым процессором обработки изображений и оптимизирована под игры благодаря повышенным частотами ГП. Поддерживается функция Snapdragon Elite Gaming.

Смартфон может оснащаться 6, 8, 12 Гбайт оперативной памяти и высокоскоростным накопителем на 64, 128, 256 Гбайт. Используется очень ёмкий аккумулятор на 5260 мА·ч с поддержкой быстрой 30-Вт зарядки, позволяющей полностью зарядить телефон за 65 минут.

Лицевая камера отличается 32-Мп разрешением, тогда как тыльная имеет сложное сочетание 5 модулей, причём основной из них наделён 108-мегапиксельным сенсором CMOS ISOCELL HMX. Это первый в мире крупноразмерный датчик подобного разрешения со светочувствительной областью размером 1/1,33", который предназначен для использования в условиях низкой освещенности. Он воспринимает гораздо больше света, чем современные датчики более мелкого размера.

Сенсор с разрешением 108 Мп способен захватывать изображение размером 10000 ? 11852 пикселей — конечно же применяется технология Quad Bayer, когда разрешение матрицы светофильтров вчетверо ниже, то есть речь идёт о полноценных 27 мегапикселях в режиме HDR. Диафрагменное число — f/1,69, имеется оптическая стабилизация.

Этот модуль поддерживает режим Super Night Scene на основе высокоточного алгоритма обработки 14-бит RAW. Широкий динамический диапазон и качество передачи деталей в тёмных и ярких участках кадра демонстрирует приведённое сравнение одинаковых фотосюжетов, полученных с помощью Xiaomi CC9 Pro и iPhone 11 Pro Max — преимущество не на стороне последнего.

Другие четыре камеры включают:

12-Мп портретник с ЭФР 50 мм, размером пикселя 1,4 микрон и двойным автофокусом по фазовому детектированию;

5-Мп датчик с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, а также оптической стабилизацией;

20-Мп сверхширокоугольный объектив с углом обзора 117°;

2-Мп макрообъектив для съёмки с расстояния от 1,5 сантиметров.

Смартфон будет поставляться с оболочкой MIUI 11 на базе Android 10, получит интерфейс USB-C и разъём для наушников 3,5 мм. Продукт будет доступен в зелёном и белом цветовых исполнениях.

По словам Xiaomi, себестоимость Xiaomi CC9 Pro выше обычного за счёт использования в 5 раз более дорогой системы камер, чем у Xiaomi CC9. Эксперты считают, что аппарат будет стоить не меньше 3000 юаней ($425). Официального заявления на этот счёт пока не последовало.



