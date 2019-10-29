Технологическая нейтральность и рефарминг ради 4G — о чем договорятся операторы
В Мариуполе проходит форум RE:Think. Invest in Ukraine. 29 октября представители «большой тройки» украинского телекома и Кабмина должны подписать меморандум, цель которого — покрыть Украину скоростным мобильным интернетом, пишут
Издание Liga.net ознакомилось с текстом документа накануне его подписания и проанализировало его пункты. AIN.UA коротко пересказывает содержание материала.
В чем задача
В июле 2019 года Владимир Зеленский подписал указ о внедрении 4G и перераспределении частот.
По нему, нужно было освободить следующие диапазоны: 790-862 МГц, а также 880-915 МГц и 925-960 МГц. Также от операторов требовали рефарминга радиочастотного ресурса в диапазоне 824 — 960 МГц — сейчас спектр нарезан между несколькими игроками. Свои доли нужно сдать, регулятор их переделит и продаст новые лицензии.
Операторы с тех пор публично не объявляли консенсуса по тому, как внедрять указ и переделить частоты. Новый меморандум — первая дорожная карта в этом вопросе.
Что будет в меморандуме
Операторы нацелены выполнить следующие задачи до 1 июля 2020 года:
- переделить частоты в диапазоне 824 — 960 МГц согласно июльскому указу;
- высвободить дополнительные частоты, пригодные для внедрения 4G и 5G;
- обеспечить равные условия пользования доступными и освобожденными частотам;
- разработать и утвердить правила взаимодействия между операторами для избежания радиопомех;
- установить плату за частоты в зависимости от пригодности спектра;
- установить механизмы совместного использования и передачи права пользования частотами на коммерческой основе;
- внедрить технологическую нейтральность в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц;
- обеспечить предсказуемое налоговое регулирование для операторов;
- обеспечить доступ к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телеком-сетей;
- учесть уже уплаченные операторами средства за действующие лицензии при установлении платы за их переоформление;
- провести исследование, которое установит уровень реального интернет-покрытия в Украине.
Кто ставит условия
Крупнейший владелец РЧР в указанных диапазонах — «Киевстар», ему же после передела достанется наибольшая доля спектра. Вот как поделят частоты, сообщил Liga.net источник на рынке:
- 10,7 МГц — «Киевстар;
- 7,9 МГц — Vodafone;
- 5,7 МГц — lifecell;
- 10 МГц — «Интертелеком».
В обмен на это, «Киевстар» попросил, чтобы обязательства по выполнению плана лежали на всех операторах. Еще оператор требует прописать механизм устранения радиопомех и будущее технологии CDMA.
По ней работает «Интертелеком», но в «Киевстаре» считают соответствующие частоты непригодными для коммерческого использования. CDMA создает помехи, которые мешают корректной работе других базовых станций.
Что дальше
Реальные изменения будет утверждать НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации) на заседании, которое пройдет 29 октября.
Затем операторы подадут заявки в Антимонопольный комитет и лишь потом, в случае одобрения, перейдут к выполнению плана.
При этом, поскольку в меморандуме прописано внедрение технологической нейтральности, операторы смогут внедрять на полученных частотах любые технологии (3G/4G) без получения разрешений. Это должно ускорить развертывание сетей.