Технологическая нейтральность и рефарминг ради 4G — о чем договорятся операторы

В Мариуполе проходит форум RE:Think. Invest in Ukraine. 29 октября представители «большой тройки» украинского телекома и Кабмина должны подписать меморандум, цель которого — покрыть Украину скоростным мобильным интернетом, пишут AIN.UA.

Издание Liga.net ознакомилось с текстом документа накануне его подписания и проанализировало его пункты. AIN.UA коротко пересказывает содержание материала.

В чем задача

В июле 2019 года Владимир Зеленский подписал указ о внедрении 4G и перераспределении частот.

По нему, нужно было освободить следующие диапазоны: 790-862 МГц, а также 880-915 МГц и 925-960 МГц. Также от операторов требовали рефарминга радиочастотного ресурса в диапазоне 824 — 960 МГц — сейчас спектр нарезан между несколькими игроками. Свои доли нужно сдать, регулятор их переделит и продаст новые лицензии.

Операторы с тех пор публично не объявляли консенсуса по тому, как внедрять указ и переделить частоты. Новый меморандум — первая дорожная карта в этом вопросе.

Что будет в меморандуме

Операторы нацелены выполнить следующие задачи до 1 июля 2020 года:

  • переделить частоты в диапазоне 824 — 960 МГц согласно июльскому указу;
  • высвободить дополнительные частоты, пригодные для внедрения 4G и 5G;
  • обеспечить равные условия пользования доступными и освобожденными частотам;
  • разработать и утвердить правила взаимодействия между операторами для избежания радиопомех;
  • установить плату за частоты в зависимости от пригодности спектра;
  • установить механизмы совместного использования и передачи права пользования частотами на коммерческой основе;
  • внедрить технологическую нейтральность в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц;
  • обеспечить предсказуемое налоговое регулирование для операторов;
  • обеспечить доступ к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телеком-сетей;
  • учесть уже уплаченные операторами средства за действующие лицензии при установлении платы за их переоформление;
  • провести исследование, которое установит уровень реального интернет-покрытия в Украине.

Кто ставит условия

Крупнейший владелец РЧР в указанных диапазонах — «Киевстар», ему же после передела достанется наибольшая доля спектра. Вот как поделят частоты, сообщил Liga.net источник на рынке:

  • 10,7 МГц — «Киевстар;
  • 7,9 МГц — Vodafone;
  • 5,7 МГц — lifecell;
  • 10 МГц — «Интертелеком».

В обмен на это, «Киевстар» попросил, чтобы обязательства по выполнению плана лежали на всех операторах. Еще оператор требует прописать механизм устранения радиопомех и будущее технологии CDMA.

По ней работает «Интертелеком», но в «Киевстаре» считают соответствующие частоты непригодными для коммерческого использования. CDMA создает помехи, которые мешают корректной работе других базовых станций.

Что дальше

Реальные изменения будет утверждать НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации) на заседании, которое пройдет 29 октября.

Затем операторы подадут заявки в Антимонопольный комитет и лишь потом, в случае одобрения, перейдут к выполнению плана.

При этом, поскольку в меморандуме прописано внедрение технологической нейтральности, операторы смогут внедрять на полученных частотах любые технологии (3G/4G) без получения разрешений. Это должно ускорить развертывание сетей.


Михаил Сапитон, AIN

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