Украинский Greenbin.app получил 45 000 евро в польском акселераторе. Разрабатывает приложение для переработки

Украинский стартап Greenbin.app прошел в акселератор Huge Thing от программы Poland Prize и поднял 45 000 евро инвестиций, сообщается в пресс-релизе компании. Основатели компании: украинцы Дмитрий Кухарев и Елена Сидоренко, пишут AIN.UA .

Какие условия

Акселерация длится 4 месяца. Кроме вложений, команда также получает менторские услуги на 11 500 евро и рабочее место в офисе Google for Startups.

Обратное требование — открыть компанию в Польше . Greenbin.app зарегистрировали предприятие в Познани.

Что разрабатывает компания

Greenbin.app — мобильное приложение для возврата пластиковой упаковки взамен на вознаграждение. Пока что оно доступно в раннем доступе и только на Android, но готовится и iOS-версия.

Все что нужно пользователю — отсканировать QR-код на бутылке, оставить ее в ближайшей локации согласно карте в приложении и дождаться верификации. После проверки, покупатели получат баллы и смогут обменять их на новые товары и услуги, например, билеты в кино. Таким образом, обычные люди смогут проинформировать производителя, что его упаковка отправилась на переработку, а не на полигон и не в лес.

Команда называет свой проект « Google Analytics для отходов». Приложение должно помочь производителям достигнуть норм по сбору и переработке пластиковой тары. К концу 2025 года в ЕС они должны составлять 77%, а к 2029 году — 90%.

Работает ли в Украине

Ранее проект тестировали и в Украине. Greenbin.app сотрудничала со станцией «Україна без сміття». Сейчас команда ведет переговоры с одним из крупнейших производителей упаковки в стране.