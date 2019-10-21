Huawei MediaPad M7 станет первым планшетом с фронтальной камерой в отверстии дисплея

По сообщениям сетевых источников, компания Huawei готовит к выходу на рынок новый планшетный компьютер, дисплей которого будет иметь специальное отверстие для фронтальной камеры, подобное используемому в некоторых смартфонах.

Стоит отметить, что такой дизайн впервые применяется при создании планшетов. Устройство разрабатывается под кодовым названием «Marx». Предположительно, оно появится на рынке под именем MediaPad M7. Также известно, что планшет получит поддержку клавиатуры и стилуса M-Pen.

Судя по изображениям новинки, разработчики сумели сделать рамки вокруг экрана более тонкими. Источник сообщает, что в планшете может появиться сканер отпечатков пальцев, интегрированный в область дисплея. На тыльной стороне корпуса расположена основная камера, которая сформирована из двух сенсоров и дополняется светодиодной вспышкой. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Неизвестно, получит ли устройство 3,5-миллиметровый разъём, поскольку на прилагаемых изображениях его не видно. Также непонятно, будет ли предусмотрено отверстие для хранения стилуса M-Pen или же он разместится на одной из внешних поверхностей корпуса.

Несмотря на то, что в сети Интернет появились изображения будущего планшета Huawei , о его технических характеристиках и вероятном сроке запуска практически ничего не известно. Предполагается, что планшетный компьютер станет флагманским устройством, работающим на основе фирменного чипа Kirin 990. Вероятно, разработчики оснастят новинку 8 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 Гбайт. Скорее всего, официальный анонс планшета состоится в первой половине следующего года, поскольку MediaPad M6 поступил в продажу всего несколько месяцев назад.



