Huawei MediaPad M7 станет первым планшетом с фронтальной камерой в отверстии дисплея

Huawei MediaPad M7 станет первым планшетом с фронтальной камерой в отверстии дисплея

По сообщениям сетевых источников, компания Huawei готовит к выходу на рынок новый планшетный компьютер, дисплей которого будет иметь специальное отверстие для фронтальной камеры, подобное используемому в некоторых смартфонах.

Стоит отметить, что такой дизайн впервые применяется при создании планшетов. Устройство разрабатывается под кодовым названием «Marx». Предположительно, оно появится на рынке под именем MediaPad M7. Также известно, что планшет получит поддержку клавиатуры и стилуса M-Pen.

Судя по изображениям новинки, разработчики сумели сделать рамки вокруг экрана более тонкими. Источник сообщает, что в планшете может появиться сканер отпечатков пальцев, интегрированный в область дисплея. На тыльной стороне корпуса расположена основная камера, которая сформирована из двух сенсоров и дополняется светодиодной вспышкой. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Неизвестно, получит ли устройство 3,5-миллиметровый разъём, поскольку на прилагаемых изображениях его не видно. Также непонятно, будет ли предусмотрено отверстие для хранения стилуса M-Pen или же он разместится на одной из внешних поверхностей корпуса.

Несмотря на то, что в сети Интернет появились изображения будущего планшета Huawei, о его технических характеристиках и вероятном сроке запуска практически ничего не известно. Предполагается, что планшетный компьютер станет флагманским устройством, работающим на основе фирменного чипа Kirin 990. Вероятно, разработчики оснастят новинку 8 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 Гбайт. Скорее всего, официальный анонс планшета состоится в первой половине следующего года, поскольку MediaPad M6 поступил в продажу всего несколько месяцев назад.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Xiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5GXiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5G
Смартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка GeekbenchСмартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка Geekbench
Google официально представила Pixel 4 и Pixel 4 XL: никаких сюрпризовGoogle официально представила Pixel 4 и Pixel 4 XL: никаких сюрпризов
Рендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеруРендеры OnePlus 8 Pro демонстрируют перфорированный экран и тыльную квадрокамеру
OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?OnePlus 7T Pro против iPhone 11 Pro Max: кто быстрее?
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителямHuawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителям
Смартфон Moto G8 Plus с чипом Snapdragon 665 и камерой на 48 Мп представят 24 октябряСмартфон Moto G8 Plus с чипом Snapdragon 665 и камерой на 48 Мп представят 24 октября
Nokia готовит свой первый 5G-смартфон с выдвижной камеройNokia готовит свой первый 5G-смартфон с выдвижной камерой
Недорогой смартфон ZTE Blade A7s оснащён тройной камерой и 64 Гбайт памятиНедорогой смартфон ZTE Blade A7s оснащён тройной камерой и 64 Гбайт памяти
Компания из Руанды станет первым производителем смартфонов из АфрикиКомпания из Руанды станет первым производителем смартфонов из Африки
Huawei P30 заблокировали в магазине приложений AndroidHuawei P30 заблокировали в магазине приложений Android
До конца октября ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камеройДо конца октября ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой
США могут ввести санкции против стран, использующих оборудование HuaweiСША могут ввести санкции против стран, использующих оборудование Huawei
Huawei рассказала о возможностях чипа Kirin A1 для носимых устройствHuawei рассказала о возможностях чипа Kirin A1 для носимых устройств
Ждать осталось недолго: гибкий смартфон Motorola Razr предстанет до конца годаЖдать осталось недолго: гибкий смартфон Motorola Razr предстанет до конца года
Последние новости
Подгружаем последние новости