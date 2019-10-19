Huawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителям

Huawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителям

Компания HiSilicon, являющаяся дочерним предприятием Huawei, объявила о начале продаж 4G-чипов собственной разработки Balong 711. Такое решение объясняется тем, что спрос на решения с поддержкой Интернета продолжает расти.

Согласно официальному заявлению, которое было опубликовано в сети WeChat, с момента запуска в 2014 году Huawei использовала чип Balong 711 в 100 млн устройств, которые обеспечивают надёжное и высокоскоростное подключение к сети Интернет. Напомним, Balong 711 может использоваться в камерах видеонаблюдения, торговых автоматах и других IoT-устройствах, которым требуется стабильное интернет-подключение.

По мнению специалистов, чип Balong 711 может столкнуться с определёнными трудностями на рынке IoT. Дело в том, что конкурирующие компании, такие как американская Qualcomm или тайваньская MediaTek, также выпускают решения для сегмента IoT, поэтому конкуренции китайской компании избежать не удастся. Серийное производство чипов, разработанных HiSilicon, возлагается на сторонние компании, такие как TSMC.

По мнению аналитика компании China Merchants Securities Фана Цзина (Fang Jing), такой шаг предполагает, что Huawei может принять стратегию продажи более старых версий чипов собственной разработки на открытом рынке. Он отметил, что Huawei может начать продажи своего флагманского чипа Balong 5000, который является многорежимным изделием, поддерживающим сети от 2G до 5G. В следующем году коммерциализация сетей связи пятого поколения выйдет на новый уровень, а значит спрос на 5G-чипы будет неуклонно расти. Смартфоны с поддержкой 5G получат более широкое распространение, а их производители постараются сделать выпускаемую продукцию доступной для широких масс потребителей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Полностью рассекречен смартфон Galaxy A91: экран Full HD+ Infinity-U и тройная камераПолностью рассекречен смартфон Galaxy A91: экран Full HD+ Infinity-U и тройная камера
Xiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5GXiaomi анонсировала Redmi K30, свой первый смартфон с 5G
Смартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка GeekbenchСмартфон Vivo iQOO Neo 2 замечен в базе бенчмарка Geekbench
Чипы Qualcomm получат поддержку индийской спутниковой навигационной системы NavICЧипы Qualcomm получат поддержку индийской спутниковой навигационной системы NavIC
В Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфоновВ Китае 2G-телефоны по-прежнему продаются лучше 5G-смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei P30 заблокировали в магазине приложений AndroidHuawei P30 заблокировали в магазине приложений Android
США могут ввести санкции против стран, использующих оборудование HuaweiСША могут ввести санкции против стран, использующих оборудование Huawei
Huawei рассказала о возможностях чипа Kirin A1 для носимых устройствHuawei рассказала о возможностях чипа Kirin A1 для носимых устройств
Официальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грнОфициальные продажи iPhone 11 в Украине — с 11 октября. Цена — от 24 000 грн
Huawei проектирует гибкий смартфон с перьевым управлениемHuawei проектирует гибкий смартфон с перьевым управлением
Qualcomm возобновляет поставки чипов HuaweiQualcomm возобновляет поставки чипов Huawei
Huawei открыла в Великобритании учебный центр 5GHuawei открыла в Великобритании учебный центр 5G
Разработчики программ для новой ОС Huawei не могут работатьРазработчики программ для новой ОС Huawei не могут работать
Huawei показал смартфон с 5G, «суперкамерой», но без Google
Huawei Vision — новый умный телевизор на базе собственной Harmony OSHuawei Vision — новый умный телевизор на базе собственной Harmony OS
Последние новости
Подгружаем последние новости