Huawei начала продажи своих 4G-чипов сторонним производителям

Компания HiSilicon, являющаяся дочерним предприятием Huawei , объявила о начале продаж 4G-чипов собственной разработки Balong 711. Такое решение объясняется тем, что спрос на решения с поддержкой Интернета продолжает расти.

Согласно официальному заявлению, которое было опубликовано в сети WeChat, с момента запуска в 2014 году Huawei использовала чип Balong 711 в 100 млн устройств, которые обеспечивают надёжное и высокоскоростное подключение к сети Интернет. Напомним, Balong 711 может использоваться в камерах видеонаблюдения, торговых автоматах и других IoT-устройствах, которым требуется стабильное интернет-подключение.

По мнению специалистов, чип Balong 711 может столкнуться с определёнными трудностями на рынке IoT. Дело в том, что конкурирующие компании, такие как американская Qualcomm или тайваньская MediaTek, также выпускают решения для сегмента IoT, поэтому конкуренции китайской компании избежать не удастся. Серийное производство чипов, разработанных HiSilicon, возлагается на сторонние компании, такие как TSMC.

По мнению аналитика компании China Merchants Securities Фана Цзина (Fang Jing), такой шаг предполагает, что Huawei может принять стратегию продажи более старых версий чипов собственной разработки на открытом рынке. Он отметил, что Huawei может начать продажи своего флагманского чипа Balong 5000, который является многорежимным изделием, поддерживающим сети от 2G до 5G. В следующем году коммерциализация сетей связи пятого поколения выйдет на новый уровень, а значит спрос на 5G-чипы будет неуклонно расти. Смартфоны с поддержкой 5G получат более широкое распространение, а их производители постараются сделать выпускаемую продукцию доступной для широких масс потребителей.



