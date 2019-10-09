Игровой Xiaomi Black Shark 2 Pro вышел за пределами Китая

Смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro с топовой начинкой и кучей фишек для мобильных геймеров с сегодняшнего дня можно официально купить за пределами границ Китая. Правда, вышел он с большим опозданием, потому что в КНР его продажи стартовали еще в середине лета, то есть четверть года назад, но, с другой стороны, он вообще не устарел и является одним из самых мощных мобильников в мире.

Xiaomi Black Shark 2 Pro построен на топовом процессоре Qualcomm 855 Plus, мощнее которого пока что нет, в его распоряжении есть фотокамеры 48+13 Мп сзади и 20 Мп спереди, а также 128 или 256 Гб ROM и оперативная память на 8 или сразу 12 гигабайтов.

Экран смартфона держит разрешение Full HD+ при диагонали 6,4 дюйма и матрице AMOLED, у него очень высокая частота обновления, а емкость батареи мобильника составила 4000 мАч, плюс она поддерживает 27-ваттную зарядку. В наличии два SIM-слота, Android 9 с прошивкой MIUI 10 и множество игровых аксессуаров. Версия на 8-128 Гб стоит 600 евро, а Xiaomi Black Shark 2 Pro с 12-256 Гб обойдется в 700 евро. Само собой, при заказе из Китая цена будет сильно ниже.

Максим Мишенев, MobileDevice

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