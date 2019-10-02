WhatsApp тестирует исчезающие сообщения

Мессенджер WhatsApp тестирует автоматическое удаление сообщений. По данным WABetaInfo, новая функция появилась в бета-версии приложения сервиса для Android – 2.19.275.

Издание отмечает, что на данный момент функция исчезающих сообщений пока не является публично доступной, поскольку разработчики продолжают над ней работать. Когда она будет запущена для всех, пока неизвестно.

Чтобы WhatsApp автоматически удалял сообщения из групповых чатов, нужно будет выбрать соответствующий пункт в настройках:

При этом можно будет выбрать период, по истечению которого сообщения будут самоуничтожаться, – 5 секунд или 1 час:

На данный момент функция находится на альфа-стадии разработки. Будут ли она доступна для личных чатов, пока неизвестно.