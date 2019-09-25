Qualcomm возобновляет поставки чипов Huawei

Американская компания Qualcomm является одним из наиболее актуальных производителей чипов для рынка смартфонов. Несмотря на то, что у китайской компании Huawei есть собственные чипы Kirin, объёма их производства недостаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности. Поэтому в некоторых своих смартфонах Huawei использует однокристальные системы других производителей. Из-за обострившейся торговой войны между Китаем и США компания Qualcomm была вынуждена прервать сотрудничество с Huawei .

Теперь же стало известно о том, что Qualcomm возобновила поставки чипов для смартфонов Huawei . Об этом сообщил генеральный директор Qualcomm Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf). «Каждая американская компания в определённой степени подвержена торговому регулированию, но на самом деле мы восстановили поставки в Huawei и пытаемся обеспечить дальнейшие поставки в будущем», — сказал господин Молленкопф.

Напомним, в августе этого года Министерство торговли США продлило временную лицензию, которая позволяет Huawei ещё 90 дней сотрудничать с американскими предприятиями. В течение этого времени Huawei может совершать определённые виды коммерческой деятельности на территории США , но что будет после истечения этого срока, пока не известно. Для продолжения сотрудничества с Huawei многим американским поставщикам требуется получить соответствующую лицензию в Министерстве торговли страны.

Согласно имеющимся данным, в прошлом году Huawei потратила порядка $70 млрд на покупку различного оборудования. Около $11 млрд было потрачено на покупку компонентов у американских производителей, в том числе Qualcomm , Intel и Micron. Запрет американского правительство оказывает негативное влияние не только на Huawei , местные компании также теряют значительную прибыль.



