Huawei открыла в Великобритании учебный центр 5G

Несколько дней назад на территории Великобритании был открыт первый центр Huawei под названием «5G Birmingham Training Centre», предназначенный для расширения сотрудничества между местным бизнесом и образовательным сообществом в сфере 5G.

Новый центр располагается в Бирмингеме и может использоваться для одновременного обучения 20 человек. При этом курсы разрабатываются с учётом требований обучения. Согласно официальным данным, прохождение базового курса занимает 5 дней. За это время обучающиеся проходят введение в технологию 5G, принципы современного сетевого проектирования и практическую установку сетевого оборудования 5G. После полного ввода в эксплуатацию центр будет способен обучать 1000 сетевых инженеров ежегодно.

Ещё на открытии центра была представлена мобильная система Huawei 5G Truck, которая предназначена для наглядной демонстрации возможностей 5G. Система позволяет любому желающему оценить возможности 5G в виртуальной реальности, при трансляции видео с углом обзора 360° и др. С помощью Huawei 5G Truck предприятия и профессионалы могут узнать, как следует использовать облачные вычисления и виртуальную реальность, чтобы сделать образовательный процесс полностью интерактивным, существенно повысить производительность или цифровизировать производство.

Стоит отметить, что несмотря на усилия американского правительства, направленные на то, чтобы убедить своих союзников не использовать 5G-оборудование Huawei, дела китайского телекоммуникационного гиганта в этой сфере идут неплохо. По имеющимся данным, Huawei заключила 50 коммерческих контрактов в сфере 5G по всему миру и уже осуществила поставку 150 000 базовых станций в разные страны.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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