Складной Samsung Galaxy Fold вышел в Европе

На территории Европы стартовали продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Это та самая раскладушка с гибким экраном, которая постоянно ломалась, и которую Samsung должен был допилить. Однако, судя по первым отзывам владельцев ничего в плане надежности не изменилось.



Приобрести Samsung Galaxy Fold можно пока только в Германии по цене 2100 евро, и за эти деньги покупатели получат версию с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, которая изначально не была доступна никому. Также им полагается расширенная гарантия Samsung Care+ и беспроводные наушники Galaxy Buds, которые доказали свое умение воспроизводить качественный звук.



Гарантия эта предусматривает бесплатную замену любого поврежденного элемента смартфона в течение года со дня покупки, в том числе и экран. В других странах, где Samsung Galaxy Fold еще не вышел, его уже продают местные «продаваны»: к примеру, в Гонконге мобильник стоит аж 5000 долларов США .