Посвящённое Huawei Mate 30 промо-видео появилось в Интернете

Посвящённое Huawei Mate 30 промо-видео появилось в Интернете

Всё ближе официальный анонс новых смартфонов Huawei серии Mate 30, который состоится 19 сентября в Мюнхене. В преддверии этого события китайский производитель начинает подогревать интерес потенциальных покупателей, выпуская рекламные ролики. На этот раз производитель выпустил небольшое видео, намекающее на то, что основная камера смартфона получит поддержку новых функций.

Рекламный ролик Mate 30 был опубликован в официальном аккаунте Huawei на YouTube. Всё внимание в нём уделено основной камере устройства, которая формируется из трёх сенсоров, помещённых в круглый модуль. Представленный клип позволяет понять, что смартфон получит поддержку записи замедленных роликов и сможет создавать качественные фотоснимки даже в условиях плохой освещённости.

Что касается технических параметров Mate 30, то о них известно немало. Аппаратной основой новинки должен стать фирменный флагманский чип Kirin 990. Кроме того, одна из версий смартфона получит поддержку работы в сетях связи пятого поколения (5G). Ожидается, что в роли источника питания будет задействована аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

Все характеристики смартфона Huawei Mate 30 будут объявлены уже через несколько дней на официальной презентации. Скорее всего, до этого момента Huawei опубликует несколько рекламных тизеров, которые помогут привлечь к аппарату больше внимания. Кроме новых смартфонов серии Mate 30 на мероприятии в Мюнхене будет представлен первый телевизор под брендом Huawei, работающий на основе HarmonyOS.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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