Официальный анонс Honor 20S: процессор Kirin 810, четыре камеры и «дырявый» экран

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei , как и было обещано, представил новый производительный смартфон — аппарат Honor 20S на платформе Android 9.0 (Pie) с надстройкой Magic UI 2.1.1.

Внутри новинки «бьётся» кремниевое сердце Kirin 810. Чип содержит два ядра ARM Cortex-A76 с частотой до 2,27 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,88 ГГц, а также нейропроцессорный модуль и графический ускоритель ARM Mali-G52 MP6 GPU.

Смартфон получил «дырявый» экран: в небольшом отверстии расположена 32-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Сзади установлена тройная камера с 48-мегапиксельным основным модулем (Sony IMX586, f/1,8), дополнительным 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой (f/2,4) и 2-мегапиксельным модулем для макросъёмки.

Дисплей FHD+ All-View имеет размер 6,26 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2340 ? 1080 точек. Эта панель занимает 91,7 % площади фронтальной поверхности корпуса.

Новинка располагает флеш-накопителем на 128 Гбайт, боковым дактилоскопическим сканером, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, портом USB Type-C. Размеры и вес — 154,25 ? 73,97 ? 7,87 мм и 172 г. Применён аккумулятор ёмкостью 3750 мА·ч.

Honor 20S будет предлагаться в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти по цене 265 и 310 долларов США соответственно.



