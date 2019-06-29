Redmi K20 против Samsung Galaxy A70 и A50: сравнение камер

Redmi K20 против Samsung Galaxy A70 и A50: сравнение камер

Samsung Galaxy A70 оснащен тройной задней камерой с модулями 32, 5 и 8 мегапикселей и фронтальной 32-мегапиксельной камерой. Galaxy A50 же использует тройную заднюю камеру с модулями 25, 5 и 8 Мп и фронтальную камеру с разрешением 25 Мп. Смартфон Redmi K20 оснащен тройной задней камерой с модулями 48, 13 и 8 Мп и 20-мегапиксельной селфи-камерой.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале Zeibiz.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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