Realme C2 против Redmi 6A: тест на скорость
Realme C2 оснащен чипсетом MediaTek Helio P22, в то время как Redmi Note 6A использует чипсет MediaTek Helio A22. При этом оба смартфона, участвовавшие в тесте, имеют по два гигабайта оперативной памяти.
Кроме теста на скорость, блогер провел и тест камер устройств. Realme C2 оснащен двойной задней камерой с модулями 13 и 2 мегапикселя и фронтальной 5-мегапиксельной камерой, а Redmi 6A имеет одну 13-мегапиксельную заднюю камеру и селфи-камеру с разрешением 5 Мп.
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechBuzz.
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29.06.2019 19:22
29.06.2019 19:22