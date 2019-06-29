Смартфоны Xiaomi уничтожаются обновлением

Смартфоны Xiaomi уничтожаются обновлением

У многих обладателей модели Mi 9 SE после обновления «по воздуху» и плановой перезагрузки смартфон превращался в «кирпич» выдав на экране сообщение «Система была уничтожена, нажмите кнопку питания для выключения» (The system has been destroyed, press power button to shutdown). Проблема коснулась пользователей с европейской версией устройства (eea). Две ветки обсуждения по этой теме на официальном форуме mi.com суммарно превысили 300 комментариев и не сходят с первых страниц портала, как самые популярные. Представители компании Xiaomi признали проблему и сообщили, что интенсивно работают над ее устранением, а некоторые пользователи смогли вернуть работоспособность своим гаджетам.

Смартфоны Xiaomi уничтожаются обновлением

Выполнение нижеследующих рекомендаций пользователи выполнят на свой страх и риск, существует вероятность повреждения устройства

Как сообщает автор одной из тем на форуме, ему удалось найти временное решение проблемы, которое возвращает гаджет к жизни, пусть и с «откатом» на предыдущую версию прошивки. Для этого необходимо установить на компьютер инструменты разработчика Android (SDK) — ADB & Fastboot, а затем подключить к нему смартфон в режиме fastboot. Переход в него осуществляется путем одновременного зажатия кнопки питания и уменьшения громкости. Когда устройство определится в Windows, нужно запустить командную строку из папки с SDK и выполнить поочередно две команды: fastboot devices — если все правильно, терминал выдаст список Android-устройств, а затем fastboot continue — и устройство перезагрузится в рабочее состояние, но с предыдущей версией программного обеспечения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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