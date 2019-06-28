Asus ZenFone 6 против Huawei Mate 20 Pro: кто быстрее?

Asus ZenFone 6 против Huawei Mate 20 Pro: кто быстрее?

Huawei Mate 20 Pro оснащен чипсетом Kirin 980, в то время как Asusu ZenFone 6 использует чипсет Snapdragon 855. При этом оба смартфона, участвовавшие в сравнении, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале FoneTech.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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