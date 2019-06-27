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2019-06-27
Redmi K20 Pro против Nubia Red Magic 3: тест на скорость
Redmi K20 Pro, так же как геймерский смартфон Nubia Red Magic 3, использует чипсет Snapdragon 855. Оба аппарата, участвовавшие в сравнении, имеют восемь гигабайтов оперативной памяти.
Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале Tech Thusiast.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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