Redmi K20 Pro против Nubia Red Magic 3: тест на скорость

Redmi K20 Pro против Nubia Red Magic 3: тест на скорость

Redmi K20 Pro, так же как геймерский смартфон Nubia Red Magic 3, использует чипсет Snapdragon 855. Оба аппарата, участвовавшие в сравнении, имеют восемь гигабайтов оперативной памяти.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале Tech Thusiast.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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