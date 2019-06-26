Первым в мире смартфоном с 64-Мп камерой может стать аппарат Realme
Бренд Realme, предлагающий довольно популярные смартфоны, готовит один из первых в мире аппаратов с 64-мегапиксельной камерой. Об этом сообщают сетевые источники.
Речь идёт об использовании сенсора Samsung ISOCELL Bright GW1. Датчик выполнен по технологии Tetracell: при недостаточной освещённости он позволяет формировать качественные 16-мегапиксельные снимки.
В Интернете уже опубликована фотография, сделанная при помощи аппарата Realme с 64-мегапиксельным датчиком изображения. Отмечается, что в данном случае сенсор входит в состав четырёхмодульной основной камеры.
Таким образом, можно предположить, что новый смартфон Realme обеспечит широчайшие возможности в плане съёмки фотографий и записи видеороликов.
Очевидно, что для работы столь мощной системы камер потребуется высокопроизводительный процессор. Высказываются предположения, что будет применён чип Qualcomm Snapdragon 855, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.
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25.06.2019 06:58