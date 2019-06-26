Первым в мире смартфоном с 64-Мп камерой может стать аппарат Realme

Первым в мире смартфоном с 64-Мп камерой может стать аппарат Realme

Бренд Realme, предлагающий довольно популярные смартфоны, готовит один из первых в мире аппаратов с 64-мегапиксельной камерой. Об этом сообщают сетевые источники.

Речь идёт об использовании сенсора Samsung ISOCELL Bright GW1. Датчик выполнен по технологии Tetracell: при недостаточной освещённости он позволяет формировать качественные 16-мегапиксельные снимки.

В Интернете уже опубликована фотография, сделанная при помощи аппарата Realme с 64-мегапиксельным датчиком изображения. Отмечается, что в данном случае сенсор входит в состав четырёхмодульной основной камеры.

Таким образом, можно предположить, что новый смартфон Realme обеспечит широчайшие возможности в плане съёмки фотографий и записи видеороликов.

Первым в мире смартфоном с 64-Мп камерой может стать аппарат Realme

Очевидно, что для работы столь мощной системы камер потребуется высокопроизводительный процессор. Высказываются предположения, что будет применён чип Qualcomm Snapdragon 855, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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