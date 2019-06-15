Oppo Reno 10x Zoom против OnePlus 7 Pro: тест на скорость

Oppo Reno 10x Zoom, так же как и OnePlus 7 Prо, оснащается чипсетом Snapdragon 855. При этом оба смартфона, участвовавшие в сравнении, имеют по шесть гигабайтов оперативной памяти.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechTag. Помимо теста на скорость, блогер также провел тест камер аппаратов: Reno 10x Zoom оснащается тройной основной камерой с модулями 48, 13 и 8 мегапикселей, а OnePlus 7 Pro — тройной камерой с модулями 48, 8 и 16 Мп.



