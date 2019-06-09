Asus Zenfone 6 против Honor 20 Pro и OnePlus 7 Pro: сравнение камер

Asus Zenfone 6 против Honor 20 Pro и OnePlus 7 Pro: сравнение камер

Asus Zenfone 6 получил необычную выкидную камеру — блок из двух камер, который работает в качестве фронтальной и основной камеры; блок включает датчики с разрешением 48 и 13 мегапикселей. Honor 20 Pro оборудован задней камерой с четырьмя модулями — с разрешением 48, 8, 16 и 2 Мп, а также фронтальной 32-мегапиксельной камерой. OnePlus 7 Pro же имеет тройную основную камеру — с модулями 48, 8 и 16 Мп, и 16-мегапиксельную выдвижную селфи-камеру.

Автор YouTube-канала Mrwhosetheboss решил сравнить работу камер трех данных устройств и опубликовал ролик, посвященный сравнению.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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