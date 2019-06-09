Европа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против Huawei

Эксперты международной ассоциации операторов GSM (GSM Association), представляющей более 750 провайдеров мобильной связи, подсчитали финансовые потери европейских операторов из-за запрета на покупку телекоммуникационного оборудования у китайских компаний.

Huawei

Таким образом, без китайского оборудования операторам придётся потратить на €55 млрд или $62 млрд больше для разворачивания 5G-сетей в Европе – сообщает информационное агентство Reuters. Рост затрат в первую очередь будет связан с более высокой стоимостью телекоммуникационного оборудования от производителей не из Китая, а также снижением конкуренции на данном рынке с последующим удорожанием. Помимо этого, санкции задержит начало работы 5G-сетей в Европе на целые 1,5 года.

Напомним, в мае правительство США отнесло китайскую компанию Huawei Technologies, являющуюся крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования, в «чёрный» список», что запрещает сотрудничество с американскими компаниями. После этого Европа под влиянием и давлением США также запретила Huawei.


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