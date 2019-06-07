Италия стала третьей в Европе, где запустили 5G

Италия стала третьей страной в Европе, где запустили 5G-сети. Первой в Евросоюзе запустила 5G-сети Швейцария. Вскоре за ней последовала Великобритания.

К этому дуэту присоединилась Италия, где оператор Vodafone запустил сервисы следующего поколения в 28 муниципалитетах в пяти крупных городах: Милане, Турине, Болонье, Риме и Неаполе.

Vodafone Italy сообщил, что ожидает в ближайшие месяцы жёсткой конкуренции в развёртывании 5G-сетей со стороны операторов TIM и Fastweb.

По словам гендиректора оператора Альдо Бизио (Aldo Bisi), в 2021 году более 100 городов и муниципалитетов будут обладать сетями с гигабитными скоростями. Бизио подсчитал, что потребуется примерно 4,5 года, чтобы достичь такого же покрытия сетями 5G, какое сейчас имеется у сервисов 4G.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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