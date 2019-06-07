Торговая война между США и Китаем приведёт к снижению поставок смартфонов в 2019 году

Исследовательская компания Canalys опубликовала новый прогноз на 2019 год, согласно которому глобальные поставки смартфонов в нынешнем году снизятся относительно 2018 года. Последний прогноз был скорректирован приблизительно на 5% в связи с торговой войной между США и Китаем.

Старый прогноз

Согласно предыдущему предварительному прогнозу Canalys, который был сделан до начала эскалации торговой войны между США и Китаем, в 2019 году на мировом рынке будет реализовано примерно 1,417 млрд смартфонов, а прирост относительно 2018 года составит 1,7%.

Причины смены прогноза

Однако, затем правительство США заблокировало сотрудничество Huawei с американскими компаниями. В случае отсутствия позитивных тенденций в данной ситуации продажи мобильных устройства Huawei на международных рынках могут значительно упасть.

Новый прогноз

Исходя из нового прогноза Canalys, в 2019 году всемирные продажи смартфонов окажутся на уровне 1,35 млрд единиц, что на 3,1% меньше показателей прошлого года, когда было реализовано 1,393 млрд смартфонов.

Прогноз на 2020 год

Несмотря на это, Canalys на 2020 год предполагает повышение продаж смартфонов на 3,4% до 1,39 млрд единиц. К тому же, в некоторых регионах динамика роста будет несколько выше в связи с различной продолжительностью использования мобильных устройств.