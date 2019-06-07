Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании

Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании

По словам основателя британской ARM Holdings, работавшего до этого в Acorn Computers, Хермана Хаузера (Hermann Hauser), разлад с Huawei будет иметь невероятно разрушительные последствия для ARM. Разработчик чипов из Кембриджа был вынужден приостановить сотрудничество с Huawei после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) включил китайскую компанию в список запрещённых организаций из-за подозрений в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Действия ARM последовали за аналогичными шагами со стороны Google и других американских компаний, клиентами которых была Huawei. ARM, чипы с архитектурой которой используются в смартфонах и серверах ЦОД Huawei, была продана японскому инвестиционному гиганту SoftBank за ?24 млрд в 2016 году. ARM была вынуждена пойти на меры по прекращению сотрудничества из-за ряда технологий и компонентов, разработанных в США и используемых в её чипах.

Господин Хаузер утверждает, что другие клиенты ARM начнут снижать зависимость от продуктов, которые содержат американские технологии. «Это действительно очень вредно для Huawei в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной будет невероятно вредно также для ARM, Google и американской индустрии в целом, — считает он. — Каждый поставщик в мире начнёт думать о том, как снизить риски, связанные с угрозой остановки их производства по распоряжению американского президента. Все обсуждения, которые я веду с европейскими компаниями в данный момент показывают, что они изучают свой портфель интеллектуальной собственности и разрабатывают стратегию по исключению из него американской интеллектуальной собственности, — что чрезвычайно грустно и разрушительно».

Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании

70-летний ветеран компьютерной индустрии сказал, что это касается и самой ARM: «Большая часть интеллектуальной собственности нашей компании была создана в Европе, но некоторые технологии, не особенно задумываясь, мы разработали в США. Многие продукты ARMв результате включают американскую интеллектуальную собственность, и ARMбыла вынуждена следовать указаниям президента США».

Господин Хаузер, который в настоящее время является соучредителем и партнёром фонда Amadeus Capital, специализирующегося на рисковых инвестициях в технологические стартапы, заявил, что такая позиция неприемлема для неамериканской компании. ARM сейчас принадлежит японскому технологическому инвестиционному гиганту SoftBank, которым управляет эксцентричный миллиардер Масаёси Сон (Masayoshi Son). Тем не менее, в рамках поглощения SoftBank обязалась сохранить штаб-квартиру ARM в Кембридже и увеличить численность сотрудников в Великобритании.

Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании

«Если Америка может остановить бизнес китайской компании, то, конечно, она в состоянии аналогичным образом поступить с любой другой компанией в мире. Учитывая столь невероятную силу, которой США обладают, все компании в мире теперь задумались: „Хотим ли мы оказаться в положении, когда американский президент может просто перекрыть нам кислород?“ Общаясь с людьми в отрасли, я замечаю тенденцию, что они с большой опаской подходят теперь к покупке американских товаров и технологий», — добавил Герман Хаузер.

Сторонники санкций считают, что оборудование Huawei может быть использовано китайским государством для шпионажа. Компания отрицает это, а также наличие тесных связей с правительством Китая. Сторонники фирмы утверждают, что Америка использует Huawei в качестве своего рода заложника и рычага давления в торговой войне с Китаем.

Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании

Как сообщается, британское правительство одобрило использование оборудования Huawei в некритических областях вроде антенн при развёртывании сетей 5G. После громкого скандала, связанного с расследованием утечки информации из закрытых переговоров по этому поводу, как сообщается, был уволен одиозный министр обороны Британии Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson).

На прошлой неделе EE стала первым оператором мобильной связи в Великобритании, который запустил коммерческие сети 5G, развернув покрытие в шести городах страны. Vodafone подтвердила, что осуществит запуск 5G в июле. Из-за санкций против китайской компании EE и Vodafone исключили из своих предложений 5G-смартфоны Huawei.

Пресс-секретарь ARM дал такой комментарий: «Учитывая эволюционирующий характер ситуации, на данный момент преждевременно прогнозировать, как это повлияет на бизнес ARM. Мы очень внимательно следим за ситуацией, ведём диалог с политиками и надеемся на быстрое решение».

Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Nokia похвасталась ночным режимом съемки в новом смартфонеNokia похвасталась ночным режимом съемки в новом смартфоне
Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499
Появление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфонаПоявление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфона
Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопокSamsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок
TCL вскоре начнет массовое производство гибких OLED-дисплеевTCL вскоре начнет массовое производство гибких OLED-дисплеев
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei Mate X достигает в сетях 5G скорости 1 ГБ/сHuawei Mate X достигает в сетях 5G скорости 1 ГБ/с
Сотрудникам Huawei запретили общаться с американцамиСотрудникам Huawei запретили общаться с американцами
Появление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфонаПоявление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфона
Продажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упалиПродажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упали
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OSОперационная система Huawei выйдет под названием Ark OS
Huawei не покажет ОС Hongmeng в июнеHuawei не покажет ОС Hongmeng в июне
Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть снятыТрамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты
США временно отменили запрет на HuaweiСША временно отменили запрет на Huawei
Huawei разрабатывает операционную систему HongmengHuawei разрабатывает операционную систему Hongmeng
Google Play продолжит работать на смартфонах HuaweiGoogle Play продолжит работать на смартфонах Huawei
Последние новости
Подгружаем последние новости