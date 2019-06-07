Основатель ARM полагает, что разрыв с Huawei сильно повредит британской компании

По словам основателя британской ARM Holdings, работавшего до этого в Acorn Computers, Хермана Хаузера (Hermann Hauser), разлад с Huawei будет иметь невероятно разрушительные последствия для ARM. Разработчик чипов из Кембриджа был вынужден приостановить сотрудничество с Huawei после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) включил китайскую компанию в список запрещённых организаций из-за подозрений в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Действия ARM последовали за аналогичными шагами со стороны Google и других американских компаний, клиентами которых была Huawei . ARM, чипы с архитектурой которой используются в смартфонах и серверах ЦОД Huawei , была продана японскому инвестиционному гиганту SoftBank за ?24 млрд в 2016 году. ARM была вынуждена пойти на меры по прекращению сотрудничества из-за ряда технологий и компонентов, разработанных в США и используемых в её чипах.

Господин Хаузер утверждает, что другие клиенты ARM начнут снижать зависимость от продуктов, которые содержат американские технологии. «Это действительно очень вредно для Huawei в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной будет невероятно вредно также для ARM, Google и американской индустрии в целом, — считает он. — Каждый поставщик в мире начнёт думать о том, как снизить риски, связанные с угрозой остановки их производства по распоряжению американского президента. Все обсуждения, которые я веду с европейскими компаниями в данный момент показывают, что они изучают свой портфель интеллектуальной собственности и разрабатывают стратегию по исключению из него американской интеллектуальной собственности, — что чрезвычайно грустно и разрушительно».

70-летний ветеран компьютерной индустрии сказал, что это касается и самой ARM: «Большая часть интеллектуальной собственности нашей компании была создана в Европе, но некоторые технологии, не особенно задумываясь, мы разработали в США. Многие продукты ARMв результате включают американскую интеллектуальную собственность, и ARMбыла вынуждена следовать указаниям президента США».

Господин Хаузер, который в настоящее время является соучредителем и партнёром фонда Amadeus Capital, специализирующегося на рисковых инвестициях в технологические стартапы, заявил, что такая позиция неприемлема для неамериканской компании. ARM сейчас принадлежит японскому технологическому инвестиционному гиганту SoftBank, которым управляет эксцентричный миллиардер Масаёси Сон (Masayoshi Son). Тем не менее, в рамках поглощения SoftBank обязалась сохранить штаб-квартиру ARM в Кембридже и увеличить численность сотрудников в Великобритании.

«Если Америка может остановить бизнес китайской компании, то, конечно, она в состоянии аналогичным образом поступить с любой другой компанией в мире. Учитывая столь невероятную силу, которой США обладают, все компании в мире теперь задумались: „Хотим ли мы оказаться в положении, когда американский президент может просто перекрыть нам кислород?“ Общаясь с людьми в отрасли, я замечаю тенденцию, что они с большой опаской подходят теперь к покупке американских товаров и технологий», — добавил Герман Хаузер.

Сторонники санкций считают, что оборудование Huawei может быть использовано китайским государством для шпионажа. Компания отрицает это, а также наличие тесных связей с правительством Китая. Сторонники фирмы утверждают, что Америка использует Huawei в качестве своего рода заложника и рычага давления в торговой войне с Китаем.

Как сообщается, британское правительство одобрило использование оборудования Huawei в некритических областях вроде антенн при развёртывании сетей 5G. После громкого скандала, связанного с расследованием утечки информации из закрытых переговоров по этому поводу, как сообщается, был уволен одиозный министр обороны Британии Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson).

На прошлой неделе EE стала первым оператором мобильной связи в Великобритании, который запустил коммерческие сети 5G, развернув покрытие в шести городах страны. Vodafone подтвердила, что осуществит запуск 5G в июле. Из-за санкций против китайской компании EE и Vodafone исключили из своих предложений 5G-смартфоны Huawei .

Пресс-секретарь ARM дал такой комментарий: «Учитывая эволюционирующий характер ситуации, на данный момент преждевременно прогнозировать, как это повлияет на бизнес ARM. Мы очень внимательно следим за ситуацией, ведём диалог с политиками и надеемся на быстрое решение».



