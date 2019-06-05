Samsung уже работает над мобильной связью 6G

В то время как сети 5G только начинают внедряться на мобильный рынок, а текущая сеть 4G LTE по-прежнему остается основной мобильной сетью во многих странах, Samsung Electronics уже работает над сетями 6G.

Samsung

Официальный представитель компании сообщил, что южнокорейский производитель открыл новый исследовательский центр по разработке технологии для мобильных сетей 6G. Новый центр является частью недавно созданного Исследовательского центра передовых коммуникаций при компании Samsung Research, выступающей в качестве основной научно-исследовательской организации фирмы в Сеуле.

Согласно Международному научно-исследовательскому журналу по инженерным технологиям, разработка 6G-сетей все ещё находится на начальной стадии развития. Мобильные сети шестого поколения предполагают интеграцию спутников для глобального покрытия, чтобы обеспечить гораздо более высокие скорости передачи данных и более высокие скорости интернета, чем 5G-сети.




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