Аксессуар Tesla Model 3 для беспроводной зарядки телефонов удивил завышенной ценой

Аксессуар Tesla Model 3 для беспроводной зарядки телефонов удивил завышенной ценой

В связи с тем, что электромобиль Model 3 получил широкое распространение за пределами США, Tesla начала предлагать более обширный ассортимент аксессуаров для телефонов, которыми смогут воспользоваться владельцы самого доступного электрического седана компании Илона Маска.

Одним из них является панель для беспроводной зарядки, которую можно найти в разделе «Автомобильные аксессуары» интернет-магазина Tesla. Новинка, в первую очередь, удивляет своей неоправданно высокой ценой в размере $125.

Устройство предназначено для беспроводной зарядки смартфонов стандарта Qi, включая iPhone 8 и выше, а также моделей на платформе Android. Tesla сообщила, что с его помощью можно одновременно заряжать два телефона.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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