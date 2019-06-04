Huawei Mate X достигает в сетях 5G скорости 1 ГБ/с

Инсайдер Мукул Шарма опубликовал фото представленного в начале года складного смартфона Huawei Mate X, на которых отображено тестирование скорости передачи данных в мобильных 5G-сетях.

На презентации новинки Huawei сообщила об использовании в Mate X топового чипсета Kirin 980 и 5G-модема Balong 5000, поддерживающего передачу данных на скорости до 4,6 ГБ/с.

На опубликованых фото показатели скорости несколько ниже – в 5G-сети китайского оператора China Unicom гаджет обеспечил скорость загрузки на уровне 1038 Мб/c, что сопоставимо с другими смартфонами с поддержкой сетей пятого поколения.