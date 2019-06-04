Samsung Galaxy Note 10 получит очень быструю 45-Вт зарядку

Samsung определённо готовит Galaxy Note 10, причём можно ожидать по меньшей мере два варианта смартфона: обычный и Pro. Следующая флагманская серия получит увеличенный и улучшенный экран с соотношением сторон 19:9, камеру в стилусе S Pen, как было заявлено в патенте, 4-составную тыльную камеру.

Galaxy Note 9 был оснащён батареей на 4000 мА·ч и поддерживал быструю зарядку мощностью 15 Вт. Ранее сообщалось, что одна из моделей Galaxy Note 10 может отличаться поддержкой 5G и быстрой 50-Вт зарядкой для встроенного аккумулятора на 4500 мА·ч.

И, как стало теперь известно, зарядная ёмкость аккумулятора Galaxy Note 10 действительно возрастёт до 4500 мА·ч, а поддерживаемая мощность зарядки составит рекордные на сегодняшний день 45 Вт. Так утверждает известный китайский информатор Ice universe (@universeIce), опубликовавший бинарный код 101101, означающий 45. Что касается младшей и меньшей модели, она может получить имя Galaxy Note10e и более скромную батарею.

Считается, что Samsung может отказаться от традиционного 3,5-мм разъёма для наушников и физических кнопок. Но пока всё это лишь слухи, и невозможно даже точно сказать, будет ли реализована система из четырех камер с 5-кратным зумом и функция Dex Live, открывающая традиционный компьютерный интерфейс при подключении смартфона к экрану через беспроводную зарядную док-станцию. Несмотря на известия, что Samsung Galaxy Note 10 не получит новую 64-Мп матрицу CMOS, это не мешает рассчитывать на продвинутые возможности камеры.



