Сотрудникам Huawei запретили общаться с американцами

Шансы на охлаждение торговой войны между США и Китая ещё больше уменьшились. Согласно изданию Financial Times, Huawei приказал своим сотрудникам отменить технические встречи с американскими партнерами, и отправил домой многочисленных сотрудников из США, работающих в китайской штаб-квартире.

Huawei company logo

Данное решение китайский технологический гигант принял после того, как Министерство торговли США включило Huawei и 68 филиалов в черный список. Помимо этого, Huawei подала судебный иск, чтобы оспорить запрет США американским госструктурам на приобретение своего оборудование, назвав его «неконституционным». Huawei также ограничивает взаимодействие между своими сотрудниками и американскими гражданами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть снятыТрамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты
«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту
5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OSОперационная система Huawei выйдет под названием Ark OS
Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499
Блок рекламы


Похожие новости
Появление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфонаПоявление Huawei Nova 5I в бенчмарке AnTuTu может означать скорую презентацию смартфона
Продажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упалиПродажи смартфонов Huawei за I квартал 2019 года выросли, а Apple – упали
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OSОперационная система Huawei выйдет под названием Ark OS
Huawei не покажет ОС Hongmeng в июнеHuawei не покажет ОС Hongmeng в июне
Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть снятыТрамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты
США временно отменили запрет на HuaweiСША временно отменили запрет на Huawei
Huawei разрабатывает операционную систему HongmengHuawei разрабатывает операционную систему Hongmeng
Google Play продолжит работать на смартфонах HuaweiGoogle Play продолжит работать на смартфонах Huawei
Huawei прокомментировала прекращение сотрудничества с GoogleHuawei прокомментировала прекращение сотрудничества с Google
Google, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с HuaweiGoogle, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с Huawei
Последние новости
Подгружаем последние новости