Сотрудникам Huawei запретили общаться с американцами

Шансы на охлаждение торговой войны между США и Китая ещё больше уменьшились. Согласно изданию Financial Times, Huawei приказал своим сотрудникам отменить технические встречи с американскими партнерами, и отправил домой многочисленных сотрудников из США , работающих в китайской штаб-квартире.

Данное решение китайский технологический гигант принял после того, как Министерство торговли США включило Huawei и 68 филиалов в черный список. Помимо этого, Huawei подала судебный иск, чтобы оспорить запрет США американским госструктурам на приобретение своего оборудование, назвав его «неконституционным». Huawei также ограничивает взаимодействие между своими сотрудниками и американскими гражданами.