Nokia похвасталась ночным режимом съемки в новом смартфоне
Компания Nokia распространила в интернете тизер своего нового пока не анонсированного смартфона, в котором сделала упор на режим съемки в темное время суток. Мобильник, как утверждает рекламное изображение, сможет снимать ночью не хуже, чем днем, но пока что верить в это не стоит, и на то есть причины.
Во-первых, в ближайшее время Nokia не планирует анонсы топовых гаджетов, так что нас ждет какой-нибудь бюджетник – им, по слухам, может оказаться модель Nokia 6.2. Как известно, от недорогих мобильников высокого качества съемки, тем более ночью, попросту не добиться, так что мы, судя по всему, имеем дело с маркетингом (то есть с обманом).
Во-вторых, флагманский Nokia 9 PureView аж с пятью основными камерами с легкостью проиграл своим конкурентам с тремя и даже двумя модулями по общему качеству снимков. Что уж такого Nokia готовит на этот раз, остается загадкой, но особой веры в ее способности уже нет. Кроме того, даже если она выпустит бюджетный мобильник, ему придется тягаться с дешевым флагманом Redmi K20 Pro, а уж у того с камерами все в полном порядке, да и железо стоит топовое.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
02.06.2019 00:37
02.06.2019 20:31