Nokia похвасталась ночным режимом съемки в новом смартфоне

Компания Nokia распространила в интернете тизер своего нового пока не анонсированного смартфона, в котором сделала упор на режим съемки в темное время суток. Мобильник, как утверждает рекламное изображение, сможет снимать ночью не хуже, чем днем, но пока что верить в это не стоит, и на то есть причины.

Во-первых, в ближайшее время Nokia не планирует анонсы топовых гаджетов, так что нас ждет какой-нибудь бюджетник – им, по слухам, может оказаться модель Nokia 6.2. Как известно, от недорогих мобильников высокого качества съемки, тем более ночью, попросту не добиться, так что мы, судя по всему, имеем дело с маркетингом (то есть с обманом).



Во-вторых, флагманский Nokia 9 PureView аж с пятью основными камерами с легкостью проиграл своим конкурентам с тремя и даже двумя модулями по общему качеству снимков. Что уж такого Nokia готовит на этот раз, остается загадкой, но особой веры в ее способности уже нет. Кроме того, даже если она выпустит бюджетный мобильник, ему придется тягаться с дешевым флагманом Redmi K20 Pro, а уж у того с камерами все в полном порядке, да и железо стоит топовое.