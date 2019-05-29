Samsung начала массовый выпуск чипов для смартфонов со 100-ваттной зарядкой

На сегодняшний день самые быстрые технологии зарядки смартфонов поддерживают мощность 50 Вт — например, SuperVOOC Flash Charge китайской компании Oppo. Что касается Samsung, то она только недавно начала оснащать некоторые свои аппараты 25-ваттными проводными зарядными устройствами. Впрочем, это ещё не значит, что ей нечего противопоставить конкурентам из Поднебесной. На этой неделе она анонсировала контроллеры питания SE8A и MM101, поддерживающие 100-ваттную зарядку (5 А / 20 В) и обеспечивающие повышенный уровень безопасности.

В опубликованном по этому случаю пресс-релизе сказано, что оба чипа снабжены встроенной флеш-памятью eFlash, обеспечивающей возможность обновления микропрограммы. Оба продукта соответствуют стандарту USB-PD 3.0, в MM101 реализован алгоритм симметричного шифрования AES, а SE8A является первым в мире контроллером питания с интегрированным элементом защиты Secure Element. Кроме того, он поддерживает протокол аутентификации USB Type-C Authentication, который защищает от утечки данных через порт в местах с публичным доступом к зарядным устройствам.

Samsung сообщила, что MM101 выпускается сейчас в виде тестовых образцов, а SE8A уже запущен в массовое производство. Оба контроллера рассчитаны на применение не только в смартфонах, но также в планшетных компьютерах, ноутбуках и мониторах. Правда, в каких конкретно моделях эти микросхемы появятся впервые, пока не уточняется.

Отметим, что Samsung — не первая компания, заявившая о намерении наделять смартфоны технологиями сверхбыстрой 100-ваттной зарядки. Ранее стало известно, что в аналогичном направлении работает Xiaomi. Ожидается, что её первым коммерческим продуктом с Super Charge Turbo окажется модель Mi Mix 4 либо Mi 10. Первая должна появиться во второй половине текущего года, вторую ждать следует ближе к весне следующего.



