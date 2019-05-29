Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OS

В сети появилась информация о названии мобильной операционной системы китайской компании Huawei , которая призвана заменить на фирменных устройствах ОС Google Android, – Ark OS.

Huawei зарегистрировала в Евросоюзе права на три товарных знака – Huawei Ark OS, Huawei Ark и отдельно Ark OS, сообщает AndroidHeadlines. Скорее всего, именно так и будет называться ОС китайской компании на международном рынке.

Согласно предыдущим слухам, новая ОС Huawei должна была получить название Kirin OS или HongMeng OS, однако они не подтвердились, когда одно из государственных ведомств сообщило о назывании Ark OS и запланированном осень 2019 года выпуске. Предположительно, новая ОС будет доступна исключительно для новых моделей смартфонов, а старые будут продолжать работать на Android, хоть и без апдейтов.

Новая система способна повысить скорость работы фирменных смартфонов на впечатляющие 60% и совместима с приложениями Android путем перекомпиляции. Тем не менее, Ark OS не имеет никаких сходств с детищем Google .

Сотрудники Huawei подтвердили модульную структуру платформы Ark OS, что делает её универсальной и позволит устанавливает её на смартфоны, планшеты, модемы, маршрутизаторы, телевизоры, ноутбуки, десктопы, ТВ-приставки, смарт-часы, сервера и так далее. Пока что детальные характеристики и внешний вид ОС остаётся под секретом.