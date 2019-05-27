«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту

Мобильный оператор «Vodafone Украина» закрыл возможность менять свою SIM-карту удаленно ? теперь поменять карту можно только в фирменных магазинах оператора. Если абонент купил пакет «Восстановление и замена SIM-карты», ему нужно будет подойти с ним в магазин. , пишут AIN.UA

В чем причина

Как редакции AIN.UA сообщили в пресс-службе оператора, такое решение связано с тем, что в последнее время активизировались мошенники, которые пытаются обманом получить доступ к финансовым счетам клиентов банков и присылают им запросы о предоставлении персональной информации, называясь сотрудниками Vodafone. В компании уточняют, что сотрудники никогда не запрашивают данные, вроде кода, который поступает клиенту в сервисном SMS-сообщении.

«Временно – до введения банками дополнительных мер безопасности – мы останавливаем возможность удаленной замены SIM-карты и вводим дополнительную проверку личности абонента при обращении о замене SIM-карты в магазине», ? сообщили в компании.

Ранее мы писали о случае, когда абонент предоплаченной формы связи потерял значительную сумму денег, поскольку мошенники провели удаленную замену SIM-карты и получили таким образом доступ к его банковским счетам.

Подобные случаи происходят не только на украинском рынке. Недавно мы публиковали кейс о том, как американский инженер лишился своих криптосбережений из-за того, что мошенники сумели получить контроль над его SIM-картой и основной почтой. Сумма украденных средств в результате составила около $100 000.