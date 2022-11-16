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2022-11-16
«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком
Українців уже не перший день просять не використовувати YouTube та по можливості взагалі зменшити використання мобільного інтернету, інформує
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Найближчими днями в Україні можливі перебої в роботі мобільних мереж через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих обстрілів. Про це повідомляють мобільні оператори – «Київстар» та «Vodafone Україна».
«Може зникати зв'язок внаслідок обстрілів та відключення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтеся національним роумінгом», — повідомляється на офіційній сторінці оператора «Київстар» у Twitter.
Лія Ільченко, ZN.ua