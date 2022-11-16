«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком

Українців уже не перший день просять не використовувати YouTube та по можливості взагалі зменшити використання мобільного інтернету, інформує ZN.ua.

«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком
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Найближчими днями в Україні можливі перебої в роботі мобільних мереж через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих обстрілів. Про це повідомляють мобільні оператори – «Київстар» та «Vodafone Україна».

«Може зникати зв'язок внаслідок обстрілів та відключення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтеся національним роумінгом», — повідомляється на офіційній сторінці оператора «Київстар» у Twitter.


Лія Ільченко, ZN.ua





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