«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком

Найближчими днями в Україні можливі перебої в роботі мобільних мереж через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих обстрілів. Про це повідомляють мобільні оператори – «Київстар» та «Vodafone Україна».

«Може зникати зв'язок внаслідок обстрілів та відключення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтеся національним роумінгом», — повідомляється на офіційній сторінці оператора «Київстар» у Twitter.