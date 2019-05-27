Lenovo Z6 Pro 5G может получить прозрачную заднюю панель

Не так давно компания Lenovo представила смартфон Z6 Lite, который является более доступной версией нового флагмана производителя. Похоже, что в скором времени модельный ряд смартфонов компании пополнится ещё одним представителем. Дело в том, что вице-президент компании Чанг Ченг (Chang Cheng) опубликовал изображение, на котором демонстрируется версия смартфона с поддержкой 5G, имеющая прозрачную заднюю панель.

Не исключено, что смартфон Lenovo Z6 Pro 5G будет оснащаться прозрачной панелью. Однако опубликованное изображение может быть рекламным ходом, который используется для демонстрации внутренних компонентов, в том числе 5G-модема Qualcomm Snapdragon X50. Безусловно, если смартфон выйдет на рынок с прозрачной задней панелью, то он сможет привлечь к себе внимание потенциальных покупателей.

Стоит отметить, что смартфон Lenovo Z6 Pro является одним из самых удачных изделий производителя за последнее время. Он представляет собой полноценное флагманское устройство, которое сможет соревноваться с конкурентами в соотношении цены и качества. Напомним, флагман Lenovo Z6 Pro имеет 6,39-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED. Он поддерживает разрешение формата Full HD+ и имеет соотношение сторон 19,5:9. Как и многие флагманские смартфоны этого года, гаджет функционирует на основе производительного чипа Qualcomm Snapdragon 855. Одна из особенностей аппарат заключается в наличии системы жидкостного охлаждения. Аппаратная сторона реализована на основе мобильной платформы Android 9.0 (Pie). Розничная стоимость флагмана зависит от выбранной конфигурации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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