Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты

Отношения между США и китайским производителем телефонов Huawei окончательно испортились. Напряженность нарастала в течение полутора лет, начиная с того, что операторы расторгли соглашения о поставке телефонов Huawei и переросли в полномасштабные торговые запреты и беспрецедентный отзыв лицензии Huawei на Android. Всё это время США требовали экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочери основателя и генерального директора Рена Чжэнфэя, по обвинению в мошенничестве.

Однако основным источником противоречий является давнее убеждение законодателей и разведывательного сообщества США в том, что Huawei действует от имени правительства Китая, подрывая национальную безопасность США и создавая угрозу кибербезопасности и конфиденциальности для клиентов из США и Великобритании.

Вчера на сельскохозяйственном мероприятии, в котором принимал участие Дональд Трамп, президенту США был задан вопрос о действиях правительства США относительно Huawei . Ответ президента был тревожным.

Как пояснил Трамп, во-первых, все запреты были наложены на Huawei , потому что китайская компания представляет угрозу безопасности, и во-вторых ограничения против Huawei потенциально могут быть сняты как часть торговой сделки. В рамках этого соглашения должны быть частично отменены пошлины на импорт товаров из Китая.