Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты

Отношения между США и китайским производителем телефонов Huawei окончательно испортились. Напряженность нарастала в течение полутора лет, начиная с того, что операторы расторгли соглашения о поставке телефонов Huawei и переросли в полномасштабные торговые запреты и беспрецедентный отзыв лицензии Huawei на Android. Всё это время США требовали экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочери основателя и генерального директора Рена Чжэнфэя, по обвинению в мошенничестве.
Однако основным источником противоречий является давнее убеждение законодателей и разведывательного сообщества США в том, что Huawei действует от имени правительства Китая, подрывая национальную безопасность США и создавая угрозу кибербезопасности и конфиденциальности для клиентов из США и Великобритании.
Вчера на сельскохозяйственном мероприятии, в котором принимал участие Дональд Трамп, президенту США был задан вопрос о действиях правительства США относительно Huawei. Ответ президента был тревожным.
Как пояснил Трамп, во-первых, все запреты были наложены на Huawei, потому что китайская компания представляет угрозу безопасности, и во-вторых ограничения против Huawei потенциально могут быть сняты как часть торговой сделки. В рамках этого соглашения должны быть частично отменены пошлины на импорт товаров из Китая.
Оба заявления президента США противоречат друг другу, и на самом деле угроза безопасности просто блеф. Как китайский производитель, в рамках торговой сделки, может пообещать прекратить шпионаж. Если Huawei была угрозой до сделки, она останется такой же угрозой для США и после. И очевидно, что Дональд Трамп просто использовал сложившуюся ситуацию как предлог для эскалации торговой войны. В чём сам и признался.