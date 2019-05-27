Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты

Отношения между США и китайским производителем телефонов Huawei окончательно испортились. Напряженность нарастала в течение полутора лет, начиная с того, что операторы расторгли соглашения о поставке телефонов Huawei и переросли в полномасштабные торговые запреты и беспрецедентный отзыв лицензии Huawei на Android. Всё это время США требовали экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочери основателя и генерального директора Рена Чжэнфэя, по обвинению в мошенничестве.

Трамп Huawei

Однако основным источником противоречий является давнее убеждение законодателей и разведывательного сообщества США в том, что Huawei действует от имени правительства Китая, подрывая национальную безопасность США и создавая угрозу кибербезопасности и конфиденциальности для клиентов из США и Великобритании.

Вчера на сельскохозяйственном мероприятии, в котором принимал участие Дональд Трамп, президенту США был задан вопрос о действиях правительства США относительно Huawei. Ответ президента был тревожным.

Как пояснил Трамп, во-первых, все запреты были наложены на Huawei, потому что китайская компания представляет угрозу безопасности, и во-вторых ограничения против Huawei потенциально могут быть сняты как часть торговой сделки. В рамках этого соглашения должны быть частично отменены пошлины на импорт товаров из Китая.

Оба заявления президента США противоречат друг другу, и на самом деле угроза безопасности просто блеф. Как китайский производитель, в рамках торговой сделки, может пообещать прекратить шпионаж. Если Huawei была угрозой до сделки, она останется такой же угрозой для США и после. И очевидно, что Дональд Трамп просто использовал сложившуюся ситуацию как предлог для эскалации торговой войны. В чём сам и признался.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google Play продолжит работать на смартфонах HuaweiGoogle Play продолжит работать на смартфонах Huawei
OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?
«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту
С 2020 года Украина планирует отменить роуминг с Грузией, Беларусью и еще тремя странами
lifecell обвинил «Киевстар» в отказе переносить номера своих абонентов. Позиции сторон
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei не покажет ОС Hongmeng в июнеHuawei не покажет ОС Hongmeng в июне
Суд признал Qualcomm виновной в нарушении антимонопольного законодательстваСуд признал Qualcomm виновной в нарушении антимонопольного законодательства
США временно отменили запрет на HuaweiСША временно отменили запрет на Huawei
Huawei разрабатывает операционную систему HongmengHuawei разрабатывает операционную систему Hongmeng
Google Play продолжит работать на смартфонах HuaweiGoogle Play продолжит работать на смартфонах Huawei
Мошенники угнали припейд-SIM-карту у киевской IT-аналитика и украли 285 000 грн. Оператор и банк пока помочь не могутМошенники угнали припейд-SIM-карту у киевской IT-аналитика и украли 285 000 грн. Оператор и банк пока помочь не могут
Huawei прокомментировала прекращение сотрудничества с GoogleHuawei прокомментировала прекращение сотрудничества с Google
Google, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с HuaweiGoogle, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с Huawei
Huawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скоростьHuawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скорость
Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000
Последние новости
Подгружаем последние новости