Названа цена бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20 Pro

Уже на следующей неделе состоится анонс смартфонов Redmi K20 и K20 Pro от Xiaomi, и сегодня инсайдеры опубликовали на этот раз финальные версии старшей модели. Удивительно, но мобильник стоит даже дешевле, чем предполагалось, так что всякие OnePlus 7 Pro и последние новинки Samsung в очень больой опасности.

Анонс Redmi K20 Pro состоится 28 мая 2019 года в Пекине, а старт продаж назначен на июнь. В самой базовой версии, которая включает 6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, обойдется в 375 долларов США – так дешево флагманский смартфон еще никогда не стоил. Также выйдет версия 6-128 Гб за 405 долларов США, а старшую версию 8-256 Гб производитель оценил в 435 долларов.

Конечно же, цены актуальны для Китая, но смартфоны вполне можно будет заказать оттуда. Характеристики Redmi K20 Pro включают батарею 4000 мАч, камеру на 48 Мп, мощный процессор Qualcomm 855 и безрамочный экран за счет выдвижной фронтальной камеры на 28 Мп. Также упомянут объемный звук, ну а прошивка новой не будет – это Android 9 с оболочкой MIUI 10.


Максим Мишенев, MobileDevice


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