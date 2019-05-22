Живые фото Redmi K20 и превосходство сканера отпечатков над Mi 9

Живые фото Redmi K20 и превосходство сканера отпечатков над Mi 9

«Убийцы флагманов 2.0» в лице Redmi K20 и Redmi K20 Pro, как пообещала публике китайская марка, должны быть представлены официально 28 мая. Redmi, принадлежащая Xiaomi, уже сообщала ранее, что K20 будет оснащён дисплеем без вырезов. Теперь китайская фирма подтвердила, что аппарат получит экран AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев 7-го поколения — лучше, чем в Xiaomi Mi 9.

Исполнительный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что дактилоскопический сенсор будет оптическим, с размером пикселей в 7,2 мкм (светочувствительная площадь на 100 % больше, чем у предшественника). Область сканирования отпечатков пальцев также была увеличена на 15 % по сравнению с датчиком Mi 9.

Живые фото Redmi K20 и превосходство сканера отпечатков над Mi 9

Но это не всё — в Сеть просочились предполагаемые изображения Redmi K20, которые позволяют оценить дизайн аппарата с лицевой стороны. Изображения показывают, что Redmi K20 получит большой экран без вырезов, обрамлённый тонкими рамками. Размер «подбородка» выглядит симметричным верхней грани. На фотографии можно заметить регулятор громкости на правой стороне и клавишу включения под ним. С левой стороны имеется специальная кнопка для вызова персонального помощника Xiao AI. К сожалению, изображений задней стороны телефона нет.

Живые фото Redmi K20 и превосходство сканера отпечатков над Mi 9

Предыдущие сообщения и утечки показали, что Redmi K20 будет оснащён 6,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+. Ожидается, что смартфон получит 20-Мп выдвижную фронтальную камеру, а задняя будет включать 48-мегапиксельный основной датчик Sony IMX586 с диафрагмой f/1,8. Аппарат поддерживает замедленную съёмку 960 кадров в секунду.

Живые фото Redmi K20 и превосходство сканера отпечатков над Mi 9

Redmi K20 и K20 Pro, как сообщается, прошли сертификацию в Китае. Похоже, что Redmi K20 будет поставляться с поддержкой скоростной 18-Вт зарядки, тогда как версия Pro сможет предложить 27-ваттную. Предполагается, что Redmi K20 будет полагаться на однокристальную систему Snapdragon 730 и выйдет на рынок за пределами Китая под именем Xiaomi Mi 9T. При этом Redmi K20 Pro должен получить мощную мобильную платформу Snapdragon 855 и за пределами Китая выйдет под именем Pocophone F2.

Живые фото Redmi K20 и превосходство сканера отпечатков над Mi 9

Ожидается, что оба аппарата Redmi K20 будут иметь до 8 Гбайт оперативной памяти и встроенную флеш-память объёмом 128 Гбайт. Информации о цене этих смартфонов нет. Предположительно, они выйдут в чёрном, синем и красном цветовых исполнениях.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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