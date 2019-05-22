В Samsung создан передовой модуль камеры с 5-кратным оптическим зумом для смартфонов

В Samsung создан передовой модуль камеры с 5-кратным оптическим зумом для смартфонов

Специалисты Samsung Electro-Mechanics разработали ультратонкий модуль камеры для смартфонов, наделённый системой пятикратной оптической трансфокации.

Сообщается, что толщина блока составляет всего 5 мм. Это означает, что данный модуль может полностью поместиться внутри корпуса смартфона — камера не будет выходить за пределы корпуса аппарата.

С целью уменьшения толщины изделия создатели использовали несколько приёмов. В частности, задействована перископообразная структура. Кроме того, изменена форма оптических элементов.

В Samsung создан передовой модуль камеры с 5-кратным оптическим зумом для смартфонов

Модуль, как было сказано выше, позволяет осуществлять пятикратное оптическое зуммирование. Очевидно, система может быть дополнена программными средствами для дальнейшего увеличения диапазона масштабирования.

В Samsung создан передовой модуль камеры с 5-кратным оптическим зумом для смартфонов

По всей видимости, новинка будет применяться в составе флагманских смартфонов Samsung. Не исключено, что модуль будет интегрирован в фаблет Galaxy Note 10, анонс которого ожидается в августе или сентябре нынешнего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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