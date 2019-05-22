В Samsung создан передовой модуль камеры с 5-кратным оптическим зумом для смартфонов

Специалисты Samsung Electro-Mechanics разработали ультратонкий модуль камеры для смартфонов, наделённый системой пятикратной оптической трансфокации.

Сообщается, что толщина блока составляет всего 5 мм. Это означает, что данный модуль может полностью поместиться внутри корпуса смартфона — камера не будет выходить за пределы корпуса аппарата.

С целью уменьшения толщины изделия создатели использовали несколько приёмов. В частности, задействована перископообразная структура. Кроме того, изменена форма оптических элементов.

Модуль, как было сказано выше, позволяет осуществлять пятикратное оптическое зуммирование. Очевидно, система может быть дополнена программными средствами для дальнейшего увеличения диапазона масштабирования.

По всей видимости, новинка будет применяться в составе флагманских смартфонов Samsung. Не исключено, что модуль будет интегрирован в фаблет Galaxy Note 10, анонс которого ожидается в августе или сентябре нынешнего года.



