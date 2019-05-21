OnePlus 7 Pro против OnePlus 6T: тест на скорость
OnePlus 7 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 855, в то время как OnePlus 6T — чипсетом Snapdragon 845. Оба аппарата, участвовавшие в тесте, оборудованы шестью гигабайтами оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.
Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag. Блогер также сравнил камеры аппаратов (OnePlus 7 Pro оснащен тройной задней камерой с модулями 48, 8 и 16 мегапикселей, в то время как 6T имеет двойную заднюю камеру с модулями 16 и 20 Мп).
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Mobile
21.05.2019 17:55