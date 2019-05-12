Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте Xiaomi

В социальной сети Weibo появился скриншот официальной страницы сайта Xiaomi с описанием смартфона Redmi K20. Страница была удалена с сайта, но информация успела разлететься по сети.

Утечка подтвердила ряд характеристик смартфона. Так, Redmi K20 получит 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп. Разрешение главного сенсора тройной основной камеры составит 48 Мп, а автономную работу смартфона обеспечит аккумулятор ёмкостью 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт.

Согласно более ранним утечкам, бюджетный флагман Redmi также получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и топовый процессор Snapdragon 855. Девайс будет доступен в продаже в трёх цветах – красном, синем и чёрном. Официальная презентация смартфона состоится до конца мая.