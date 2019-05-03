Первые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - Омелян
4G-связь в Украине запустили год назад.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, в 2020 году может выставить на торги первые лицензии на 5G-частоты (пятое поколение мобильной связи).
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они видят большую перспективу 5G-технологии. По их словам, Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Таков план регулятора, и мы его горячо поддерживаем", - процитировали в пресс-службе слова Владимира Омеляна.
Сообщается, что "Укравтодор" совместно с Nokia и "Vodafone Украина" с 25 апреля запустила тестовую IoT систему дорожной безопасности на 21км автодороги Н01.
О тестировании решений для 5G-сетей в апреле заявили также два других крупнейших мобильных оператора страны – "Киевстар" и lifecell.
Напомним, мобильные операторы Vodafone и lifecell запустили связь четвертого поколения - 4G в 20 городах Украины 30 марта 2018 года. "Киевстар" запустил 4G 6 апреля.
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