OnePlus 7: живые фото, оценка дисплея и тройной камеры Pro-версии

Грядущий флагманский смартфон OnePlus 7 появился в новом клипе индийской певицы Нехи Бхасин, который был опубликован через сервис OnePlus Playback, ориентированный на независимую музыку. Помимо этого, дисплей OnePlus 7 Pro был оценен специалистами DisplayMate, а фотоснимки с камеры были выложены на портале Wired.

Внешний вид OnePlus 7

OnePlus 7 в клипе оснащен двойной камерой и дисплеем без какого-либо выреза. Это противоречит предыдущим слухам, согласно которым OnePlus 7 получит дисплей с каплевидным вырезом как у OnePlus 6T.

Таким образом, новинка также будет оснащена выдвижной фронтальной камерой. А отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной панели свидетельствует об интеграции его в дисплей.

Оценка дисплея OnePlus 7 Pro

Компания DisplayMate Technologies обнародовала в своем Twitter-аккаунте результаты тестирования дисплея грядущего флагманского смартфона OnePlus 7 Pro.

Эксперты оценили OLED-дисплей смартфона максимальной оценкой A+. Детальное тестирование будут опубликовано в день выхода смартфона 14 мая 2019 года.

Оценка камеры OnePlus 7 Pro

На портале Wired были обнародованы первые фото с OnePlus 7 Pro. Основная камера флагмана с разрешением 48 Мп способна объединять соседние пиксели в один более массивный для захвата большего количества света, снижая разрешение до 12 Мп.

Журналисты Wired подтвердили, что OnePlus 7 Pro оснащен 3-кратным оптическим зумом, при котором детализация сохраняется на хорошем уровне, но появляются шумы даже при хорошем освещении.

Качество HDR-режима в OnePlus 7 Pro возросло по сравнению с OnePlus 6T, благодаря чему снимки выглядят намного более естественно и сохраняют органичную температуру. Ночной режим OnePlus 7 Pro также улучшился по сравнению с OnePlus 6T, но до результатов того же Huawei P30 Pro не дотягивает. При этом, смартфон сам подсказывает какой режим лучше использовать для каждого конкретного случая.