Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

Несколько недель назад Oppo представила свои новые флагманские аппараты Oppo Reno. Пока что компания выпустила две модели в Китае — Oppo Reno и Oppo Reno 10X Zoom Edition.

Последний наиболее интересен, но в настоящее время доступен только для предварительного заказа даже в Китае, так что опубликованная китайским ресурсом ITHome разборка Reno 10X Zoom Edition представляет двойной интерес, показывая внутренности необычного флагманского устройства.

Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

Снятие задней пластиковой крышки телефона показывает, что она подключена к чипу NFC. Компания внесла некоторые изменения с обеих сторон крышки, в том числе добавила канавки для теплоотводящего геля и для прокладки кабеля к вспышке.

Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

Продвигаясь вперёд, мы можем увидеть две основные особенности смартфона — новый уникальный механизм всплывающей камеры и массив из трёх камер, позволивший реализовать 10-кратное гибридное оптическое масштабирование на задней панели. Благодаря этим двум функциям печатную материнскую плату пришлось сделать довольно компактной по сравнению с другими аппаратами.

Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер
Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

 

Похоже, устройство обеспечивает хороший уровень отвода тепла от материнской платы, которая получила металлические экраны как спереди, так и сзади, а также равномерную медную фольгу. Кроме того, силиконовая смазка и гель были добавлены к передней и задней части основного чипа в лице Snapdragon 855. Точность и качество сборки соответствует флагманским аппаратам.

Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

 

Смартфон обладает уникальным механизмом, выдвигающим фронтальную камеру, динамик, микрофон и заднюю вспышку на несимметричной вращающейся конструкции, а двигатель расположен с правой стороны. Объём трансмиссионной части невелик и реализован так, чтобы минимизировать звук движения. Механизм подъёма предусматривает круговое движение. Направляющая изготовлена из металлического каркаса, который обеспечивает повышенную устойчивость.

Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

Камера с 10-кратным гибридным зумом оснащена основным датчиком на 48 Мп, широкоугольным модулем на 8 Мп и телефотомодулем на 13 Мп. Эти три объектива удерживаются вместе в L-образном каркасе и фиксируются гелем.

Перископообразный объектив имеет размеры 11,5 х 5,7 х 24,5 мм и отдельно упакован в собственную металлическую крышку. Видно, что линзы и преломляющая призма намного больше обычного для смартфонов размера. Для борьбы с дрожаниями в режиме телефото компания использует электромагнитный мотор.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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