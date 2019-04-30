Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер

Несколько недель назад Oppo представила свои новые флагманские аппараты Oppo Reno. Пока что компания выпустила две модели в Китае — Oppo Reno и Oppo Reno 10X Zoom Edition.

Последний наиболее интересен, но в настоящее время доступен только для предварительного заказа даже в Китае, так что опубликованная китайским ресурсом ITHome разборка Reno 10X Zoom Edition представляет двойной интерес, показывая внутренности необычного флагманского устройства.

Снятие задней пластиковой крышки телефона показывает, что она подключена к чипу NFC . Компания внесла некоторые изменения с обеих сторон крышки, в том числе добавила канавки для теплоотводящего геля и для прокладки кабеля к вспышке.

Продвигаясь вперёд, мы можем увидеть две основные особенности смартфона — новый уникальный механизм всплывающей камеры и массив из трёх камер, позволивший реализовать 10-кратное гибридное оптическое масштабирование на задней панели. Благодаря этим двум функциям печатную материнскую плату пришлось сделать довольно компактной по сравнению с другими аппаратами.

Похоже, устройство обеспечивает хороший уровень отвода тепла от материнской платы, которая получила металлические экраны как спереди, так и сзади, а также равномерную медную фольгу. Кроме того, силиконовая смазка и гель были добавлены к передней и задней части основного чипа в лице Snapdragon 855. Точность и качество сборки соответствует флагманским аппаратам.

Смартфон обладает уникальным механизмом, выдвигающим фронтальную камеру, динамик, микрофон и заднюю вспышку на несимметричной вращающейся конструкции, а двигатель расположен с правой стороны. Объём трансмиссионной части невелик и реализован так, чтобы минимизировать звук движения. Механизм подъёма предусматривает круговое движение. Направляющая изготовлена из металлического каркаса, который обеспечивает повышенную устойчивость.

Камера с 10-кратным гибридным зумом оснащена основным датчиком на 48 Мп, широкоугольным модулем на 8 Мп и телефотомодулем на 13 Мп. Эти три объектива удерживаются вместе в L-образном каркасе и фиксируются гелем.

Перископообразный объектив имеет размеры 11,5 х 5,7 х 24,5 мм и отдельно упакован в собственную металлическую крышку. Видно, что линзы и преломляющая призма намного больше обычного для смартфонов размера. Для борьбы с дрожаниями в режиме телефото компания использует электромагнитный мотор.



