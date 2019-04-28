Huawei P30 Pro не выдерживает погружение в ванну с водой

В китайской соцсети Weibo разгорелся скандал с участием Huawei P30 Pro – владелец новинки уронил смартфон в ванну с водой и моментально достал его, однако этого было достаточно для выходу устройства из строя.

Примечательно, что Huawei P30 Pro по заявлениям компании оснащен водозащитой стандарта IP68, что превосходит тот же Apple iPhone X с IP67.

Реакция службы поддержки Huawei

Пострадавший обратился в официальную службу поддержки Huawei , где ему ответили, что защита от воды не сработала исключительно из-за отсутствия на тот момент специальных заглушек в отверстиях на корпусе.

Реакция топ-менеджмера Huawei

Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун дополнил ответ сотрудника, приведя в пример документ тестирования устройства с водозащитой стандарта IP68. Согласно ему водозащита предусматривает глубину погружения не более 1,5 метров, длительность до 30 минут, а также разницу температур смартфона и воды не более 5°C.