Huawei P30 Pro не выдерживает погружение в ванну с водой

В китайской соцсети Weibo разгорелся скандал с участием Huawei P30 Pro – владелец новинки уронил смартфон в ванну с водой и моментально достал его, однако этого было достаточно для выходу устройства из строя.

Huawei P30 Pro

Примечательно, что Huawei P30 Pro по заявлениям компании оснащен водозащитой стандарта IP68, что превосходит тот же Apple iPhone X с IP67.

Реакция службы поддержки Huawei

Пострадавший обратился в официальную службу поддержки Huawei, где ему ответили, что защита от воды не сработала исключительно из-за отсутствия на тот момент специальных заглушек в отверстиях на корпусе.

Реакция топ-менеджмера Huawei

Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун дополнил ответ сотрудника, приведя в пример документ тестирования устройства с водозащитой стандарта IP68. Согласно ему водозащита предусматривает глубину погружения не более 1,5 метров, длительность до 30 минут, а также разницу температур смартфона и воды не более 5°C.

В то же время, в официальных нормативах стандарта IP68 требование по разнице температур не указывается. По мнению журналистов, Huawei подобным образом намерена защищать себя от жалоб пользователей.


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