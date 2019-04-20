Huawei P30 Pro поцарапали, погнули и проверили огнём

Канал JerryRigEverything протестировал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro. Новый гаджет подвергся традиционному набору тестов: устойчивость к царапинам, огнеупорность дисплея и сгибаемость корпуса.

Сначала Huawei P30 Pro был протестирован на устойчивость к царапинам. Заметные царапины на экране появились лишь после использования материала с твердостью 6 по шкале Мооса. Боковые рамки смартфона удалось поцарапать при помощи обычного канцелярского ножа. А вот основная камера оказалась весьма устойчива к царапинам.

Самой большой проблемой Huawei P30 Pro стало испытание огнем. После 22-секундного нагревания дисплея зажигалкой, появились белые пятна, которые так и не исчезли. Помимо этого, поврежденный участок экрана, на некоторое время, перестал реагировать на прикосновения.