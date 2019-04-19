Флагманский Meizu 16s показали на видео до презентации

Компания Meizu представит свой новый флагманский смартфон Meizu 16s уже 23 апреля. Незадолго до анонса в сети появилось видео, на котором демонстрируется грядущая новинка.

На опубликованном видеоролике Meizu 16s предстает в защитном чехле, отчего оценить дизайн гаджета затруднительно. Согласно видео, Meizu 16s будет очень быстрым. Автору удалось открыть 20 приложений всего лишь за 99 секунд. При повторном тестировании аппарат также работал очень быстро. Помимо этого, видео демонстрирует оптимизацию оболочки Flyme 7.3.

Также Meizu 16s протестировали в бенчмарке AnTuTu, где он набрал 374 190 баллов, опередив другие флагманы, такие как Xiaomi Mi 9 и Huawei P30 Pro.

Ожидается, что Meizu 16s получит 6,2-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 855 с 8 ГБ ОЗУ, двойную основную камеру с модулями 48+20 Мп и аккумулятор на 3 600 мАч. Телефон будет поставляться в трех цветовых вариантах: белом, черном и градиентном синем. Стоимость гаджета составит 3400 юаней ($505 / €450).