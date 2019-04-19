Новый рендер OnePlus 7 – итоговый дизайн долгожданного флагмана

Опубликован новый рендер смартфона OnePlus 7, и это уже изображение для прессы, то есть дизайн смартфона больше не претерпит изменений. Что ж, здесь все, как мы и ожидали, разве что камера расположена не совсем там, где многие привыкли.



Как видно, полная безрамочность OnePlus 7 подтвердилась – экран лишен вырезов и отверстий, и камера с разрешением 20 Мп здесь все-таки выдвижная. Вон, в чехле, надетом на смартфон, есть даже вырез под нее Вход под наушники не вернули, сканер отпечатков пальцев убрали под экран, а сзади поместили три камеры одна под другой и дополнили скучной вспышкой на основе, судя по всему, единственного светодиода.



С дизайном все, теперь к характеристикам. OnePlus 7 получит порт USB-C, лоток под SIM-карты снизу, процессор Qualcomm 855, экран Quad HD 6,5 дюйма, основную камеру с сенсором Sony на 48 Мп, от 6 Гб оперативной памяти и накопитель емкостью как минимум 128 гигабайтов. Все привычно, все стандартно и даже как-то скучно. Появление OnePlus 7 ожидается в конце весны этого года в ряде цветовых оттенков корпуса, включая градиентные.